Ассоциация юристов России открыла в Московском государственном юридическом университете свою аудиторию

Это повысит качество учебного процесса и даст студентам новые возможности для подготовки и работы

3 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие аудитории Ассоциации юристов России в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Презентовали аудиторию, поздравили студентов с началом нового учебного года и рассказали о многолетнем сотрудничестве Ассоциации и университета председатель Правления АЮР Владимир Груздев и ректор МГЮА, сопредседатель АЮР Виктор Блажеев.

Виктор Блажеев поблагодарил АЮР, подчеркнул важность профессионального объединения и масштаб организации:

- Ассоциация вносит большой вклад в образование, правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры в нашей стране. Хочу сказать АЮР слова благодарности за эту аудиторию. Технически она оснащена на очень высоком уровне. Это, безусловно, повысит качество учебного процесса и даст студентам новые возможности для подготовки и работы.

Владимир Груздев рассказал, что такая аудитория – первый подобный проект АЮР, а место выбрано не случайно, ведь МГЮА является самым крупным в стране центром юридического образования:

- У истоков создания Ассоциации юристов России стоял Президент РФ Владимир Путин, первый членский билет принадлежит именно ему. АЮР – это крупнейшее профессиональное объединение, сейчас оно насчитывает более 35 тысяч юристов. Мне особенно приятно подчеркнуть, что доверие общества к юридической профессии сегодня очень высоко.

Аудитория АЮР оформлена по специальному проекту. Ее отличает уникальный дизайн с изображением 3-х метровой Фемиды, стены и жалюзи образуют единую композицию.

Кроме того, в аудитории установлена мультимедийная сенсорная панель, обеспечивающая доступ к информационным ресурсам АЮР и МГЮА.

Практику создания аудитории АЮР было бы полезно тиражировать и в регионах. Например, в Тульской области есть основной профильный юридический вуз - Институт права и управления ТулГУ, где обучается более 2100 студентов, магистрантов, аспирантов по очной и заочной формам. Институт права и управления ТулГУ тесно сотрудничает с АЮР в создании возможностей для молодых юристов, в том числе и участия в делах и проектах Ассоциации.