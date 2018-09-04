новости
новости
Регистрация
Микрофоны тульской «Октавы» показали на международном музыкальном фестивале

Микрофоны тульской «Октавы» показали на международном музыкальном фестивале

Мероприятие под названием Synthposium-5 состоялось на восьми столичных площадках.

Международный музыкальный фестиваль Synthposium-5 прошел в Москве с 29 августа по 2 сентября. Концерты, конференция и воркшопы, объединенные общей темой синтеза звука и технологического искусства сопровождалась экспозиционной программой, в рамках которой были представлены микрофоны «Октавы».

Фестиваль развернулся на восьми столичных площадках, главной из которых стал «Электротеатр Станиславский». На площадке Synthposium-5 были представлены студийные модели микрофонов МК-012, МК-012-01, МК-105 и МК-519.

Тульские микрофоны показали высокую эффективность с низким уровнем шума в разных условиях работы. Именно на стерео-пару МК-012 художник в сфере звука Сергей Филатов вел полевые записи для перформанса Urban walks, показанного в Туле в этом году.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
тульские микрофонызавод Октавамикрофоны Октавамузыкальный фестиваль Synthposium-5
Место
ТулаМосква

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Накануне Дня города туляков угостят огромным тортом
Накануне Дня города туляков угостят огромным тортом
«Школодром-2018»: крутые испытания, море впечатлений и щедрых подарков
«Школодром-2018»: крутые испытания, море впечатлений и щедрых подарков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.