Микрофоны тульской «Октавы» показали на международном музыкальном фестивале

Международный музыкальный фестиваль Synthposium-5 прошел в Москве с 29 августа по 2 сентября. Концерты, конференция и воркшопы, объединенные общей темой синтеза звука и технологического искусства сопровождалась экспозиционной программой, в рамках которой были представлены микрофоны «Октавы».

Фестиваль развернулся на восьми столичных площадках, главной из которых стал «Электротеатр Станиславский». На площадке Synthposium-5 были представлены студийные модели микрофонов МК-012, МК-012-01, МК-105 и МК-519.

Тульские микрофоны показали высокую эффективность с низким уровнем шума в разных условиях работы. Именно на стерео-пару МК-012 художник в сфере звука Сергей Филатов вел полевые записи для перформанса Urban walks, показанного в Туле в этом году.