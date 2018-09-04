Накануне Дня города туляков угостят огромным тортом

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Народные гуляния пройдут 5, 6 и 7 сентября во всех районах оружейной столицы.

Ежегодно в преддверии празднования Дня города во всех территориальных округах Тулы проходят тематические гуляния.

В среду, 5 сентября, в Центральном округе пройдут праздники для всей семьи, вручение кубка «Лучший в районе». Жители отметят не только наступающий День рождения Тулы, но и 90-летие Центрального района. Праздник пройдёт в ДК «Южный», в пос. Менделеевский, начало в 19.00.

В четверг, 6 сентября, в 17.00 в Зареченском округе, в сквере «Тульское чаепитие» состоится массовое чаепитие с разнообразными угощениями. А час спустя, в Привокзальном районе, в обновленном Болдинском сквере, начнется грандиозный праздник «Болдинская осень».

В пятницу, 7 сентября, в Советском округе пройдет праздник «Все по-советски» – с 17.00 на площади перед Городским концертным залом состоится фестиваль национальных культур, будет организована продажа мороженого и кваса за монеты советского времени, выступит группа «Фанты».

В то же день, в сквере на пересечении улиц Кирова и Кутузова, с 16.00 до 19.00, пролетарцев ждет яркая праздничная программа и угощение – огромный торт для всех гостей.