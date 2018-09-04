Где в Туле отключат электроэнергию 5 сентября
Плановые работы пройдут в среду с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Тульского Рабочего полка, 98, 98-а, 102, 102-б, 102-а, 104, 100-а, 100-б,
- ул. Белкина, 1-б, 1-в,
- ул. Мира, 15-а, 15-б,
- ул. Пролетарская, 24, 61, 7, 26, 37-69 (нечётн.),
- ул. Плеханова, 1-46,
- ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.),
- ул. Шухова, 9-а, 28, 9, 3, 3-а, 3-б, 5, 1, 5-в, 7, 7-а, 5-а, 5-б,
- ул. Немцова, 8, 9-а, 11, 5, 5-а, 7, 7-а, 5-б, 9,
- ул. Кутузова, 10-а.
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