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Где в Туле отключат электроэнергию 5 сентября

Где в Туле отключат электроэнергию 5 сентября

Плановые работы пройдут в среду с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Тульского Рабочего полка, 98, 98-а, 102, 102-б, 102-а, 104, 100-а, 100-б,
  • ул. Белкина, 1-б, 1-в,
  • ул. Мира, 15-а, 15-б,
  • ул. Пролетарская, 24, 61, 7, 26, 37-69 (нечётн.),
  • ул. Плеханова, 1-46,
  • ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.),
  • ул. Шухова, 9-а, 28, 9, 3, 3-а, 3-б, 5, 1, 5-в, 7, 7-а, 5-а, 5-б,
  • ул. Немцова, 8, 9-а, 11, 5, 5-а, 7, 7-а, 5-б, 9,
  • ул. Кутузова, 10-а.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:44 +1
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