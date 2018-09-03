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Какие улицы Тулы останутся без света 4 сентября

Какие улицы Тулы останутся без света 4 сентября

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будет отключено электроснабжение следующих домов:

  • ул. Революции, 3-а,
  • ул. Советская, 23/13, 23/6, 33, 27,
  • ул. Седова, 38,
  • ул. Пролетарская, 35, 36, 36-а, 38,
  • ул. Декабристов, 1, 3, 4, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),
  • ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121, 123,
  • ул. Степанова, 35, 35-а, 144, 146, 150, 154,
  • ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.),
  • пер. Кладбищенский, 1-5-а,
  • ул. Каракозова, 79,
  • ул. Патронная, 10, 22, 25,
  • ул. Бакунина, 1,
  • ул. Лозинского,
  • ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 47 к. 1, 45 к. 1, к. 2,
  • ул. Петра Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.),
  • ул. Р. Лозинского (Дивизионная), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 77,
  • ул. Академика Павлова, 21-53, 16-32,
  • пр-д Южный, 4-10, 3-7,
  • пер. Южный, 15-35, 20-36,
  • ул. Пархоменко, 52-72, 51-63.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:46 0
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