Какие улицы Тулы останутся без света 4 сентября
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будет отключено электроснабжение следующих домов:
- ул. Революции, 3-а,
- ул. Советская, 23/13, 23/6, 33, 27,
- ул. Седова, 38,
- ул. Пролетарская, 35, 36, 36-а, 38,
- ул. Декабристов, 1, 3, 4, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),
- ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121, 123,
- ул. Степанова, 35, 35-а, 144, 146, 150, 154,
- ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.),
- пер. Кладбищенский, 1-5-а,
- ул. Каракозова, 79,
- ул. Патронная, 10, 22, 25,
- ул. Бакунина, 1,
- ул. Лозинского,
- ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 47 к. 1, 45 к. 1, к. 2,
- ул. Петра Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.),
- ул. Р. Лозинского (Дивизионная), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 77,
- ул. Академика Павлова, 21-53, 16-32,
- пр-д Южный, 4-10, 3-7,
- пер. Южный, 15-35, 20-36,
- ул. Пархоменко, 52-72, 51-63.
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