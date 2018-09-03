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Скандал с отключением 200 лифтов в Туле: прокуратура начала проверку

Скандал с отключением 200 лифтов в Туле: прокуратура начала проверку

Проверку действий сотрудников ООО «Тулалифт» ведомство должно провести до 5 сентября.

В пятницу, 31 августа, в прокуратуру города от заместителя главы администрации Тулы, а также от компании «ПИК-Комфорт» (в которую входят управляющие компании ООО «УК «Восход», ООО «УК «Орион», ООО «УК «ЛЮБИМОЕ ЗАРЕЧЬЕ», ООО УК «Вертикаль», ООО «УК-Альянс», ООО «УК «Новый квартал», ООО «Тульское УЖКХ») поступила информация о безосновательном отключении порядка 200 лифтов в многоквартирных домах регионального центра, находящихся в управлении указанных управляющих компаний.

Нарушения законодательства допустили сотрудники ООО «Тулалифт», сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В связи с этим прокурор Тулы поручил прокурору Зареченского района до 5 сентября провести проверку по данному факту и принять соответствующие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре города.

В пресс-службе компании «ПИК-Комфорт» пояснили, что с 1 сентября в многоквартирных домах произошла смена подрядчика по обслуживанию лифтового оборудования. Эти обязанности перешли к ООО «Лифтовые инновации» по итогам открытого тендера.

Однако, по информации «ПИК-Комфорт», предыдущий подрядчик – ООО «Тулалифт» – без предупреждения остановил подъёмники в 200 домах в Зареченском, Пролетарском и Привокзальном районах Тулы.

В настоящее время работа всех лифтов в многоквартирных домах, находящихся в управлении указанных компаний, восстановлена.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:51 +3
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