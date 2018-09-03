В Алексине 16-летний парень на мопеде устроил серьезное ДТП
В аварии пострадал сам виновник.
2 сентября в 17.00 в Алексине на улице Советской 16-летний парень, управляя незарегистрированным мопедом «Racer», не имея водительского удостоверения, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный ГАЗ-3110. От удара несовершеннолетний слетел с мопеда и упал на стоящий автомобиль ВАЗ-21103.
Пострадавшего парня с различными травмами доставили в районную больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
- Данного ДТП можно было избежать, соблюдая безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Также немаловажную роль сыграло отсутствие опыта, а также необходимых знаний Правил дорожного движения юного водителя, - отметили в УГИБДД по Тульской области.