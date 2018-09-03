В Алексине 16-летний парень на мопеде устроил серьезное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

2 сентября в 17.00 в Алексине на улице Советской 16-летний парень, управляя незарегистрированным мопедом «Racer», не имея водительского удостоверения, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный ГАЗ-3110. От удара несовершеннолетний слетел с мопеда и упал на стоящий автомобиль ВАЗ-21103.

Пострадавшего парня с различными травмами доставили в районную больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

- Данного ДТП можно было избежать, соблюдая безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Также немаловажную роль сыграло отсутствие опыта, а также необходимых знаний Правил дорожного движения юного водителя, - отметили в УГИБДД по Тульской области.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.

Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М»; при объеме двигателя не более 125 куб. см допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1».

Управление мототранспортом, превышающим объем двигателя 125 куб. см, допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».

Кроме того, при управлении мототехникой нужно обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасет жизнь.