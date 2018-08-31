С 1 сентября лифты в тульских многоэтажках будет обслуживать другой подрядчик

Как стало известно Myslo, с 1 сентября ГК «ПИК» меняет подрядчика по обслуживанию лифтового оборудования. Все работы будут производить специалисты ООО «Лифтовые инновации», они приступят к своим обязанностям в 0.00 1 сентября.

По предварительным данным, предыдущий подрядчик отключает лифты в домах, обслуживаемых ГК «ПИК». У жителей нет причин для беспокойства – все подъёмники будут подключены в кратчайшие сроки.