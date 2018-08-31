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С 1 сентября лифты в тульских многоэтажках будет обслуживать другой подрядчик

С 1 сентября лифты в тульских многоэтажках будет обслуживать другой подрядчик

Речь идёт о домах, обслуживаемых организациями, входящими в группу компаний «ПИК».

Как стало известно Myslo, с 1 сентября ГК «ПИК» меняет подрядчика по обслуживанию лифтового оборудования. Все работы будут производить специалисты ООО «Лифтовые инновации», они приступят к своим обязанностям в 0.00 1 сентября.

По предварительным данным, предыдущий подрядчик отключает лифты в домах, обслуживаемых ГК «ПИК». У жителей нет причин для беспокойства – все подъёмники будут подключены в кратчайшие сроки.

Если ваш дом находится в управлении компаний, входящих в ГК «ПИК» и у вас не работает лифт, звоните по телефону: 77-03-72.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 0
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