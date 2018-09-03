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В России введён ГОСТ, устанавливающий новые сроки ремонта дорог

В России введён ГОСТ, устанавливающий новые сроки ремонта дорог

Ранее дорожные службы работали по стандарту, принятому четверть века назад.

С 1 сентября в России начал действовать новый ГОСТ, устанавливающий усиленные требования к состоянию дорог и улиц. Вступающий в силу ГОСТ Р 50597–2017 пришел на смену стандарту 1993 года, который давно нуждался в уточнении и актуализации.

Документ содержит новые требования к проезжей части, обочинам, тротуарам, пешеходным дорожкам. К примеру, посторонние предметы должны быть удалены с проезжей части дорог и улиц, тротуаров, с пешеходных дорожек и остановок в течение трех часов с момента обнаружения.

Срок уборки дорожного полотна от различных загрязнений, в зависимости от типа дороги, составляет от суток до недели. Выбоины, просадки, проломы длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью 0,06 кв. м должны устраняться в срок 1–12 суток. Колеи глубиной 2 см должны быть заделаны в срок от 5 до 14 дней.

Неработающие светофоры обязаны починить за сутки, а сломанный или поврежденный «лежачий полицейский» должен быть восстановлен в течение 3-10 суток.

Ужесточены и требования к состоянию дорог в зимние месяцы – например, рыхлый или талый снег с проезжей части должен быть убран в течение 3–12 часов после окончания снегопада, то же время отводится на борьбу с обледенением асфальта. Гололед на тротуарах должен устраняться за 12–24 часов, в зависимости от интенсивности движения на участке.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:25 +1
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