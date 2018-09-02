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Баскетбольный «Арсенал» приглашает туляков на товарищеские матчи
Фото из архива MySlo

Баскетбольный «Арсенал» приглашает туляков на товарищеские матчи

Поддержать свою команду на домашних играх могут все желающие. Вход свободный.

Баскетболисты тульского «Арсенала» проведут дома несколько товарищеских матчей. 3 и 4 сентября в спорткомплексе «Новое поколение» оружейники сыграют с курскими «Русичами». Силами померяются не только основные составы, но и дубли обеих команд.

В понедельник, 3 сентября, в 15.00 сыграют резервисты, а в 17.00 на площадку выйдут основные составы. Во вторник игры состоятся в 10.00 и 12.00 соответственно. Все желающие могут прийти и поддержать команду! Вход – свободный.

Уже 9 сентября тульские баскетболисты отправятся в Красную Пахру, где сыграют с «Зенитом-2». Заключительная проверка сил перед официальными матчами состоится с 14 по 16 сентября в Брянске на турнире с участием местной «Десны», «Русичей» и баскетболистами из белорусского Могилёва.

После этого, в Рязани, с 27 сентября по 2 октября тулякам предстоит борьба за выход в 1/16 Кубка России по баскетболу. «Арсенал» выступит группе «А», где его соперниками станут клубы «Рязань», «Тамбов», «Чебоксарские ястребы», «Самара-2» и «Автодор-2».

календарь игр на сезон 2018/19

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:37 +2
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