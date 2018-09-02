Баскетбольный «Арсенал» приглашает туляков на товарищеские матчи

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Поддержать свою команду на домашних играх могут все желающие. Вход свободный.

Баскетболисты тульского «Арсенала» проведут дома несколько товарищеских матчей. 3 и 4 сентября в спорткомплексе «Новое поколение» оружейники сыграют с курскими «Русичами». Силами померяются не только основные составы, но и дубли обеих команд.

В понедельник, 3 сентября, в 15.00 сыграют резервисты, а в 17.00 на площадку выйдут основные составы. Во вторник игры состоятся в 10.00 и 12.00 соответственно. Все желающие могут прийти и поддержать команду! Вход – свободный.

Уже 9 сентября тульские баскетболисты отправятся в Красную Пахру, где сыграют с «Зенитом-2». Заключительная проверка сил перед официальными матчами состоится с 14 по 16 сентября в Брянске на турнире с участием местной «Десны», «Русичей» и баскетболистами из белорусского Могилёва.

После этого, в Рязани, с 27 сентября по 2 октября тулякам предстоит борьба за выход в 1/16 Кубка России по баскетболу. «Арсенал» выступит группе «А», где его соперниками станут клубы «Рязань», «Тамбов», «Чебоксарские ястребы», «Самара-2» и «Автодор-2».