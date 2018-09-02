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В Щекино незадачливый инвестор стал жертвой мошенницы

В Щекино незадачливый инвестор стал жертвой мошенницы

Женщина получила от него полмиллиона рублей, пообещав вложить деньги в одно из предприятий.

Щекинским районным судом вынесен приговор 34-летней местной жительнице, которая обвинялась в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Тульской области.

Будучи бухгалтером-кассиром одного из производственных предприятий, в декабре прошлого года, осужденная рассказала своему бывшему сожителю о возможности выгодно инвестировать деньги в производство и получать проценты. Мужчина согласился.

Затем мошенница сделала поддельный договор и получила от «инвестора» 500 тысяч рублей. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. С учетом смягчающих обстоятельств – наличия малолетнего ребенка, явки с повинной, активного сотрудничества со следствием, частичного возмещения имущественного ущерба и состояния здоровья, суд приговорил её к штрафу на сумму 130 тысяч рублей. Ещё 300 тысяч мошенница обязана выплатить потерпевшему.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:33 +5
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