В Тульской области объявлен желтый уровень опасности

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 по 3 сентября на территории региона местами ожидается IV уровень пожароопасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и быть максимально осторожными в связи со сложными погодными условиями.

За нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности:

на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;

на должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей;

на юридических лиц — от 150000 до 200000 рублей.

В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.