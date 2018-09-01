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В Тульской области объявлен желтый уровень опасности
Фото из архива Myslo.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности

Жителей региона предупреждают о высокой пожароопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 по 3 сентября на территории региона местами ожидается IV уровень пожароопасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и быть максимально осторожными в связи со сложными погодными условиями.

За нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности:

  • на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;
  • на должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей;
  • на юридических лиц — от 150000 до 200000 рублей.

В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:30 +1
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