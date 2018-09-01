В Суворове из горящей квартиры пожарные спасли мужчину

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

1 сентября в 5.00 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Гагарина в Суворове.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через 5 минут. Из задымленной квартиры пожарные вывели ее 34-летнего хозяина. Медики оказали ему помощь на месте.

С огнем удалось справиться в 5.08. В результате происшествия пострадавших нет, в комнате размером 2,5×4 м обгорело кресло и диван, комната закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.