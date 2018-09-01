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Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж

Во всех школах Большой Тулы прошли торжественные линейки

Школьники в Туле и по всей России в субботу, 1 сентября, празднуют День знаний. Во всех школах прошли торжественные линейки.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году первый звонок прозвенел для более 5 000 юных туляков. Все они получили в подарок специально разработанную книгу «Твой город — Тула».

Как проходили торжества в школах Большой Тулы — в фоторепортаже.

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Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 4
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 5
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 6
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Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 8
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 9
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Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 11
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 12
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 13
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 14
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 15
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 16
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Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 20
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Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 31
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Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 34
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 35
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Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 44
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 45
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 46
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 47
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 48
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 49
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 50
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 51
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 52
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 53
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 54
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 55
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 56
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 57
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 58
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 59
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 60
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 61
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 62
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 63
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 64
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 65
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 66
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 67
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 68
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 69
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 70
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 71
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 72
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 73
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 74
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 75
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 76
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 77
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 78
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 79
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 80
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 81
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 82
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 83
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 84
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 85
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 86
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 87
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 88
Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж, Фото: 89
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 18:24 +4
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