Тульские школьники празднуют День знаний. Фоторепортаж

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Школьники в Туле и по всей России в субботу, 1 сентября, празднуют День знаний. Во всех школах прошли торжественные линейки.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году первый звонок прозвенел для более 5 000 юных туляков. Все они получили в подарок специально разработанную книгу «Твой город — Тула».

Как проходили торжества в школах Большой Тулы — в фоторепортаже.