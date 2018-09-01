Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
В квартире в Донском произошел пожар
С огнем боролись 11 пожарных.
1 сентября в 15.30 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании квартиры в многоквартирном доме на ул. Заводской в Донском.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. С огнем справиться удалось в 15.38.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в результате происшествия пострадавших нет. В комнате размером 3×6 м сгорел диван, телевизор, обгорел пол на площади 5 кв. м, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.
Причина пожара устанавливается.
Другие статьи по темам
Событие
Место