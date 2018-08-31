Роспотребнадзор проверил 11 управляющих компаний Тулы: что показала проверка?

Роспотребнадзор проверил 11 компаний:

ООО «УК «Ваш Дом», ООО УК «Арсенал», ОАО фирма «РЭМС», ООО «Жилцентр», ООО «УКС г. Тулы», ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Инженер Про Центр», ООО ЖКХ «Гарант», ООО УК «Альянс», ООО УК «Восход», ООО «Астек».

Проверки были проведены по обращениям жителей и содержали вопросы:

состояния контейнерных площадок,

организации сбора и вывоза коммунальных отходов,

температурного режима горячей воды в многоквартирных домах,

качества подаваемой воды.

За выявленные нарушения санитарных правил составлено девять протоколов об административных правонарушениях, в том числе в отношении пяти юридических лиц: ООО «УКС г. Тулы», ООО УК «Альянс», ОАО фирма «РЭМС», ООО «Жилцентр» и ООО «УК «Ваш Дом».

При проведении проверок ООО УК «Восход» и ООО «Астек» факты, касающиеся состояния контейнерных площадок, не подтвердились.