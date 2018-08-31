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Куценко, Харатьян и Толкалина: в Тульской области пройдет фестиваль добрых искусств

Куценко, Харатьян и Толкалина: в Тульской области пройдет фестиваль добрых искусств

Гостей фестиваля ждут концерты, спектакли и творческие мастер-классы. Вход на все мероприятия бесплатный. Myslo публикует полную афишу.

С 7 по 9 сентября в селе Бехово Заокского района на территории детского лагеря «Республика Поленово» пройдет фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад».

Как рассказали организаторы, фестиваль организован, чтобы возродить гуманитарный дух искусства и популяризировать творчество редких и уникальных исполнителей.

Публикуем афишу фестиваля:

7 сентября

11.00—12.00 — Вокально-хореографический ансамбль «Русы» и Русский оркестр популярной музыки «Мастера России» Московского культурного фольклорного центра Людмилы Рюминой (Зелёный театр).

12.00—13.00 — Театр вкуса Юрия Макеева: «Семейная пекарня» (Малый театр).

13.00—13.30 — «Гнесинские виртуозы» МССМШ (колледж) им. Гнесиных (Зелёный театр).

13.30—15.00 — Аудиоспектакль «Вселенная голосов», Тимур Алгабеков (Малый театр).

15.00—16.00 — Открытие фестиваля добрых искусств «Бабушкин сад» (Зелёный театр). Ведущие: Вадим Медведев и Татьяна Лихачёва.

16.00—17.00 — Театр «Собор»: спектакль «Последняя русская царица» (Большой театр) в гл. роли Любовь Толкалина.

17.00—18.00 — «Гранд дуэт арф» МССМШ (колледж) им. Гнесиных (Зелёный театр).

18.00−19.00 — Фильм «Ойкумена Фёдора Конюхова», реж. Владимир Зайцев (Малый театр).

19.00—20.30 — Театр неслышащих актёров «Недослов»: спектакль «Гамлет. Начало» (Большой театр).

20.30−22.00 — Альманах добрых фильмов молодых режиссёров (короткометражное кино) (Зелёный театр).

22.00 — Торжественный салют.

22.30—23.30 — «Веранда-джаз». Лауреаты международных конкурсов Ляля Ковалёва — вокал (Россия) и Владимир Василенко — электроаккордеон (Украина).

8 сентября

11.00−12.00 — Семейный музыкальный театр мечты: спектакль «Том Сойер» (Зелёный театр).

12.00−13.00 — Детский театр «Потешки»: спектакль «Добрыня Никитич» (Большой театр).

13.00—14.10 — Театр А. Джигарханяна: спектакль «Детские сцены» по сказкам Андерсена на малой сцене (Малый театр), в гл. роли — заслуженная артистка России Ольга Кузина.

14.00—15.00 — Школа гардемаринов Дмитрия Харатьяна: «Гардемарины, вперёд!» (Зелёный театр).

15.00—16.00 — Музыкально-поэтический моноспектакль актрисы, певицы и композитора Ирины Шведовой с поэзией Николая Рубцова «Душа хранит» (Большой театр).

16.00—17.00 — Камерный хор Российской академии музыки имени Гнесиных (Зелёный театр).

17.00—18.00 — Спектакль Театра Джигарханяна «Софья» к юбилею Толстого (Малый театр), в гл. роли — Ксения Громова.

18.00—19.00 — МУЛЬТиJazz, /Ансамбль «Домисолька» и Республика KIDS/ (Зелёный театр).

19.00—20.00 — Моноспектакль Анатолия Кота «Записки сумасшедшего», (Большой театр).

20.00—21.00 — Творческий центр «Мир талантов»: спектакль «Давай, детка!», Пущино (Малый театр).

21.00−22.30 — Альманах добрых фильмов молодых режиссёров (короткометражное кино) (Зелёный театр).

22.30—23.30 — «Веранда-джаз», джазовые музыканты Николая Чермошенцева.

9 сентября

10.00—11.00 — Детский духовой оркестр детской музыкальной школы им. Г. З. Райхеля, Тула (Зелёный театр).

11.00—12.00 — Деревенский театр: спектакль «Сказка о царе Салтане», Малоярославец (Большой театр).

12.00—13.00 — Хор «Москворечье» (Зеленый театр).

14.00−15.00 — Спектакль Театра клоунов «Пампуш» (Зелёный театр).

15.00—16.30 — Театр «Сцена Спутник»: спектакль «Розовый самолет» (Большой театр).

16.00—17.00 — Группа КвитЧ (Зелёный театр).

17.00—18.00 — Театральный проект «Играем книгу»: «Человеткин» (Малый театр).

21.00—22.00 — Церемония закрытия фестиваля (Зелёный театр).

22.30—23.30 — Концерт группы Гоши Куценко «ГК» (Зелёный театр).

23.30 — Праздничный салют.

Параллельно с основной программой в Бехово пройдет серия творческих мастер-классов. В частности, 7 сентября в 17.00 гостей фестиваля ждет встреча с «Мамой в законе» Викторией Тарасовой.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:56 +1
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Место
село БеховоЗаокский районТульская область

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