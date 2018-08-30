Жильцы сгоревшего в Туле на ул. К. Либкнехта дома: «Мы просим о помощи!»

В соцсетях жители сгоревшего на днях частного дома №38 по улице К. Либкнехта обращаются к тулякам с просьбой о помощи.

Когда горело жилье Евгения Мартынова (житель дома №38), дома никого не было – информация о том, что у них больше нет жилья, стала настоящим шоком:

«Друзья, не останьтесь равнодушными к беде, 27.08.2018, полностью сгорел наш жилой дом. Пожар произошел в соседнем доме и перекинулся на наш дом, на тот момент все жильцы (мы и родители) находились на работе. Когда нам сообщили, не верили, что это произошло с нашим домом, сгорело всё: дом, сад, машина, детские игрушки, одежда, обувь, осталось только пепелище. Беда случилась не по нашей вине, мы никогда не могли подумать, что такое произойдет с нами. Особенно сейчас переживают родители – не понимают, как жить дальше и с чего, и где начинать строить новую жизнь! Мы очень просим о помощи, чтобы родители могли купить хотя бы необходимые вещи, так как они в чем ушли на работу, больше ничего не осталось. Помогите, чем сможете, каждая копейка им сейчас просто необходима!!!»

Евгений Мартынов добавляет, что номер карты Сбербанка сообщит в личном сообщении, а также при необходимости ответит на все вопросы.

Напомним, днем 27 августа загорелся жилой дом . Соседи сообщили о пожаре в «Единую службу спасения» в 14.15. Но к моменту прибытия на место ЧП шести пожарных расчетов огонь перекинулся на соседний дом №38, а также пристройки и стоявший в одной из них автомобиль.