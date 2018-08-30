В День города по всей Туле заработает интерактивная «Доска почета»

«Доска почёта» на проспекте Ленина.

Эта акция была создана Тульской Медиа Группой при поддержке городской администрации специально ко Дню города. Суть проекта в том, что город на один день полностью откажется от рекламы, а вместо нее на светодиодных экранах будут висеть портреты почетных жителей Тулы.

«Доска почета» — социально значимый проект, призванный возродить в туляках гордость за их знакомых, соседей, коллег, пробудить желание профессионально расти, развиваться творчески на благо страны и родного города.

В этом году это уже третий социальный проект, представленный Тульской Медиа Группой.

«Прошли войну. Сегодня с нами!» на фото портрет участницы Великой Отечественной войны Марии Васильевны Христофоровой.

До этого компания проводила ежегодную акцию в честь 9 Мая «Прошли войну. Сегодня с нами!» в знак благодарности ветеранам войны и впервые проводила акцию, посвященную выпускникам-медалистам «Первая высота», — благодарность за трудолюбие, целеустремленность выпускникам-медалистам, их родителям и педагогам.



Проект «Первая высота» с изображением выпускницы Дарьи Дьяченко

Проект подготовлен при активной поддержке администрации города Тулы и главных управлений по территориальным округам: Зареченского, Советского, Привокзального, Пролетарского, Центрального.