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В День города по всей Туле заработает интерактивная «Доска почета»
«Доска почёта» на проспекте Ленина.

В День города по всей Туле заработает интерактивная «Доска почета»

8 сентября впервые пройдет уникальная социальная акция «Доска почета», которая познакомит жителей города с достойными особого внимания земляками.

Эта акция была создана Тульской Медиа Группой при поддержке городской администрации специально ко Дню города. Суть проекта в том, что город на один день полностью откажется от рекламы, а вместо нее на светодиодных экранах будут висеть портреты почетных жителей Тулы.

«Доска почета» — социально значимый проект, призванный возродить в туляках гордость за их знакомых, соседей, коллег, пробудить желание профессионально расти, развиваться творчески на благо страны и родного города.

В этом году это уже третий социальный проект, представленный Тульской Медиа Группой.

«Прошли войну. Сегодня с нами!» на фото портрет участницы Великой Отечественной войны Марии Васильевны Христофоровой.

До этого компания проводила ежегодную акцию в честь 9 Мая «Прошли войну. Сегодня с нами!» в знак благодарности ветеранам войны и впервые проводила акцию, посвященную выпускникам-медалистам «Первая высота», — благодарность за трудолюбие, целеустремленность выпускникам-медалистам, их родителям и педагогам.


Проект «Первая высота» с изображением выпускницы Дарьи Дьяченко

Проект подготовлен при активной поддержке администрации города Тулы и главных управлений по территориальным округам: Зареченского, Советского, Привокзального, Пролетарского, Центрального.

 

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 16:17 +1
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