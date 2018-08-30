В День города по всей Туле заработает интерактивная «Доска почета»
8 сентября впервые пройдет уникальная социальная акция «Доска почета», которая познакомит жителей города с достойными особого внимания земляками.
Эта акция была создана Тульской Медиа Группой при поддержке городской администрации специально ко Дню города. Суть проекта в том, что город на один день полностью откажется от рекламы, а вместо нее на светодиодных экранах будут висеть портреты почетных жителей Тулы.
«Доска почета» — социально значимый проект, призванный возродить в туляках гордость за их знакомых, соседей, коллег, пробудить желание профессионально расти, развиваться творчески на благо страны и родного города.
В этом году это уже третий социальный проект, представленный Тульской Медиа Группой.
«Прошли войну. Сегодня с нами!» на фото портрет участницы Великой Отечественной войны Марии Васильевны Христофоровой.
До этого компания проводила ежегодную акцию в честь 9 Мая «Прошли войну. Сегодня с нами!» в знак благодарности ветеранам войны и впервые проводила акцию, посвященную выпускникам-медалистам «Первая высота», — благодарность за трудолюбие, целеустремленность выпускникам-медалистам, их родителям и педагогам.
Проект «Первая высота» с изображением выпускницы Дарьи Дьяченко
Проект подготовлен при активной поддержке администрации города Тулы и главных управлений по территориальным округам: Зареченского, Советского, Привокзального, Пролетарского, Центрального.