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Южная часть Тулы из-за аварии осталась без воды

Южная часть Тулы из-за аварии осталась без воды

К устранению аварии уже приступила ремонтная бригада.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, авария произошла на водоводе первого подъема Песоченского водозабора диаметром 700 мм.

В связи с этим с 8.00 и до окончания работ в южной части Привокзального, Центрального, Советского округов Тулы, в пос. Скуратово, пос. Косая Гора вода будет подаваться с пониженным давлением. В военном городке Берники, д. Селиховое будет приостановлена подача воды. 

По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:47 +3
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