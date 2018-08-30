Южная часть Тулы из-за аварии осталась без воды

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, авария произошла на водоводе первого подъема Песоченского водозабора диаметром 700 мм.

В связи с этим с 8.00 и до окончания работ в южной части Привокзального, Центрального, Советского округов Тулы, в пос. Скуратово, пос. Косая Гора вода будет подаваться с пониженным давлением. В военном городке Берники, д. Селиховое будет приостановлена подача воды.

По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.