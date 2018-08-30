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Под Тулой столкнулись ВИС и грузовая «Газель»: пострадала 10-летняя девочка
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Тулой столкнулись ВИС и грузовая «Газель»: пострадала 10-летняя девочка

Она и еще один пострадавший госпитализированы.

29 августа в 19.45 на 16-м км автодороги «Тула-Белев» произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля – ВИС 234700-30 и грузовая «Газель».

По предварительной информации, грузовая  «Газель» под управлением 45-летнего водителя не предоставила преимущества ВИСу, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

Как стало известно Myslo, в результате столкновения пострадали оба водителя и 10-летняя пассажирка ВИС. Водителю «Газели» помощь была оказана на месте, другие пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники регионального ГИБДД.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:36 +1
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