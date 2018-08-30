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В тульском «Кванториуме» «Яндекс» будет учить школьников программированию

В тульском «Кванториуме» «Яндекс» будет учить школьников программированию

На базе детского технопарка стартует образовательный проект «Яндекс.Лицей» для учеников 8-9 классов.

В Туле на базе детского технопарка «Кванториум» стартует проект по обучению школьников программированию. «Яндекс.Лицей» позволит ученикам 8-9 классов в свободное от школьных уроков время попробовать себя в роли разработчиков.

Ребята смогут бесплатно заниматься программированием на примере языка Python. Полученных знаний хватит, чтобы сделать первые шаги в карьере программиста.

Программа «Яндекс.Лицея» рассчитана на два года. На занятиях школьники познакомятся с теорией и освоят технологии на практике. Занятия будут проходить дважды в неделю после 15.00, поэтому их легко совмещать со школой. Курс будут вести опытные местные преподаватели, которые прошли обучение в «Яндексе».

Чтобы попасть на обучение, нужно пройти онлайн-тест на сайте с 30 августа по 9 сентября. Результаты тестирования будут известны 14-16 сентября. Всех претендентов, прошедших тест, с 17 по 27 сентября пригласят на очное собеседование. Список зачисленных на обучение будет известен до 29 сентября.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +4
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