В тульском «Кванториуме» «Яндекс» будет учить школьников программированию

В Туле на базе детского технопарка «Кванториум» стартует проект по обучению школьников программированию. «Яндекс.Лицей» позволит ученикам 8-9 классов в свободное от школьных уроков время попробовать себя в роли разработчиков.

Ребята смогут бесплатно заниматься программированием на примере языка Python. Полученных знаний хватит, чтобы сделать первые шаги в карьере программиста.

Программа «Яндекс.Лицея» рассчитана на два года. На занятиях школьники познакомятся с теорией и освоят технологии на практике. Занятия будут проходить дважды в неделю после 15.00, поэтому их легко совмещать со школой. Курс будут вести опытные местные преподаватели, которые прошли обучение в «Яндексе».

Чтобы попасть на обучение, нужно пройти онлайн-тест на сайте с 30 августа по 9 сентября. Результаты тестирования будут известны 14-16 сентября. Всех претендентов, прошедших тест, с 17 по 27 сентября пригласят на очное собеседование. Список зачисленных на обучение будет известен до 29 сентября.