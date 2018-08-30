Метеопредупреждение: в Туле грозы и порывистый ветер

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы и ночью на территории Тульской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения усилении ветра.

Меры предосторожности и правилах поведения при прохождении грозового фронта:

держаться в стороне от энергообъектов и энергоустановок (воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и пр.),

если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону – даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить,

если гроза застала под открытым небом, например в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева,

нельзя прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями. Лучше всего сесть на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак и прочее,

во время грозы нельзя находиться на воде и у воды,

если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, прекратить движение, покинуть транспортное средство и переждать грозу на расстоянии примерно 30 метров от него,

если вы едете в автомобиле, оставайтесь в нем, закройте окна, опустите автомобильную антенну и остановитесь,

человеку, пострадавшему от удара молнии, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и т.п.), такой человек особенно нуждается в усиленном притоке воздуха к телу. Вызвать «скорую помощь» и доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).