новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 31 августа: туман, дождь и грозы

Погода в Туле 31 августа: туман, дождь и грозы

Синоптики обещают переменный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последний день лета в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм), ночью местами гроза, ночью и утром туман.

Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Этим летом тульский «Газон» посетили более 100 тысяч человек
Этим летом тульский «Газон» посетили более 100 тысяч человек
Антимонопольная служба против двухэтапного повышения тарифов на ЖКУ в 2019 году
Антимонопольная служба против двухэтапного повышения тарифов на ЖКУ в 2019 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.