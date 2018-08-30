Погода в Туле 31 августа: туман, дождь и грозы

Синоптики обещают переменный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последний день лета в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм), ночью местами гроза, ночью и утром туман.

Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.