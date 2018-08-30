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Антимонопольная служба против двухэтапного повышения тарифов на ЖКУ в 2019 году

Антимонопольная служба против двухэтапного повышения тарифов на ЖКУ в 2019 году

По словам руководителя ведомства, в большинстве регионов России тарифы на коммуналку уже завышены.

Глава ФАС Игорь Артемьев выступил против предложения Минэкономразвития об увеличении тарифов ЖКХ в январе и июле 2019 года. По его словам, две трети российских регионов уже используют тарифы выше экономической обоснованности.

Руководитель регулятора либо снизить тарифы, либо перевести излишки средств в обязательные инвестиции – направить деньги на совершенствование инфраструктуры, чтобы уменьшить потери воды в трубах, улучшить очистные сооружения и т. д.

Также Артемьев отметил, что у остальных российских регионов тарифы занижены относительно эталонного уровня. По его словам, там тарифы можно поднять вдвое – иначе из-за повышенного НДС регионы не смогут закупить реагенты и нормально эксплуатировать объекты ЖКХ. Из-за этого может ухудшиться и качество воды, подаваемой в жилые дома.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:34 +2
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