Этим летом тульский «Газон» посетили более 100 тысяч человек

Проект стартовал в Туле 27 июня и вчера, 30 августа, завершил свою работу.

Площадки функционировали в Тульском кремле каждый будний день — всего 47 дней. За это время их посетили более 100 тысяч человек.

Уникальность «Газона» заключается в том, что в одном месте у участников была возможность заняться спортом на свежем воздухе, выучить английский язык, проявить свои творческие способности, посмотреть фильм в летнем кинотеатре, поиграть в различные настольные игры.

Огромной спрос вызвали экскурсии по Туле, организованные специалистами молодежных центров «Родина» и «Спектр».

Организаторы проекта «Газон» выразили уверенность, что он будет продолжен и следующим летом. Работа площадок будет скорректирована с учетом мнения посетителей проекта.