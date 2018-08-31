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Этим летом тульский «Газон» посетили более 100 тысяч человек

Этим летом тульский «Газон» посетили более 100 тысяч человек

Проект стартовал в Туле 27 июня и вчера, 30 августа, завершил свою работу.

Площадки функционировали в Тульском кремле каждый будний день — всего 47 дней. За это время их посетили более 100 тысяч человек.

Уникальность «Газона» заключается в том, что в одном месте у участников была возможность заняться спортом на свежем воздухе, выучить английский язык, проявить свои творческие способности, посмотреть фильм в летнем кинотеатре, поиграть в различные настольные игры.

Огромной спрос вызвали экскурсии по Туле, организованные специалистами молодежных центров «Родина» и «Спектр».

Организаторы проекта «Газон» выразили уверенность, что он будет продолжен и следующим летом. Работа площадок будет скорректирована с учетом мнения посетителей проекта.

Галерея
"Газон" завершил работу, Фото: 1
"Газон" завершил работу, Фото: 2
"Газон" завершил работу, Фото: 3
"Газон" завершил работу, Фото: 4
"Газон" завершил работу, Фото: 5
"Газон" завершил работу, Фото: 6
"Газон" завершил работу, Фото: 7
"Газон" завершил работу, Фото: 8
"Газон" завершил работу, Фото: 9
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"Газон" завершил работу, Фото: 12
сегодня, в 09:27 0
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