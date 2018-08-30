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В Новомосковске двое мужчин утащили крышку канализационного люка
Фото by24.org

В Новомосковске двое мужчин утащили крышку канализационного люка

Один из мужчин работал в пункте приема металла.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемых в краже. Предметом преступного посягательства злоумышленников стала крышка канализационного люка на ул. Куйбышева.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции получили сведения, что 28-летний неработающий местный житель и его 29-летний подельник, работающий в пункте приёма металла, могут быть причастны к хищениям, совершаемым из корыстных мотивов.

В дальнейшем эта информация подтвердилась. Подозреваемые признались в содеянном, у них обнаружено и изъято похищенное. Сотрудники отдела МВД России по г. Новомосковску продолжают работу по выяснению всех обстоятельств происшествия.

сегодня, в 13:23 +2
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