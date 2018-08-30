Туляки собрали более сотни замков и ключей для новой выставки в музее «Тульские древности»

1 сентября в музее «Тульские древности» откроется выставка «Ключ сильнее замка». Около половины представленных экспонатов в музей принесли жители города, остальная часть — из коллекции музея. Всего на выставке будет представлено более 300 предметов, 200 из них — ключи и около 100 — замки.

Кристина Столярова, заведующая экспозиционно-выставочным центром:

Кристина Столярова – В экспозицию вошли все предметы, которые «сопровождали» входную дверь в разные эпохи: это и ручки, и петли, и засовы, и, конечно, сами ключи и замки. Эту коллекцию музей собирал много лет. Настоящими «звездами» выставки являются ключи XIV века — ровесники Куликовской битвы. Это свидетельство того, что на территории Тульской области в то время проживали очень состоятельные люди, ведь далеко не все могли себе позволить металлические замки.

Большая часть коллекции еще никогда не выставлялась. Самые ранние предметы в ней относятся к XII-XIII векам.

Часть экспонатов XVIII – начала XIX веков была найдена в ходе изучения исторической части Тулы.

«Ключ сильнее замка» — выставка интерактивная. Авторы проекта предложат посетителям решить интересные задачи. Так, подобрав ключи к замкам, можно будет открыть для себя интересные факты. К примеру, о профессии замочника, из истории древних способов запирать самое ценное. В музее можно проследить эволюцию замочного производства в мире и в Туле, узнать, во сколько оценивали замки тульских мастеров в магазинах родного города и в столице России.

Екатерина Донская, экскурсовод музейно-выставочного центра «Тульские древности»:

Екатерина Донская – Гости выставки смогут проследить эволюцию замочного производства в Туле и области, а также пройти квест. Мы предлагаем гостям собрать части картины, ответив на вопросы и выполнив 9 заданий. Каждое из них посвящено предметам интерьера, которые присутствовали в тульских избах в разные периоды времени. Мы уверены, что наши гости откроют для себя много интересного.

Также на выставке пройдут мастер-классы. Первый – уже в ближайшую субботу в 17.00. Посетители музея смогут смастерить праздничную открытку с золотым ключиком. Стоимость билета на мастер-класс – 100 рублей.

Выставка «Ключ сильнее замка» будет работать до 27 марта 2019 года.