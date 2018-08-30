Туляки вновь смогут отправиться в тур по усадьбам Тульской губернии
8 сентября Тульское музейное объединение приглашает в автобусный тур одного дня «Малое усадебное кольцо».
Маршрут поездки «От усадьбы Смидовичей до Бежина луга» начнётся с посещения литературного мемориального Дома-музея
Подробный маршрут поездки:
- 9.00 — встреча с гидом и посадка в автобус на площади Московского вокзала возле экрана
- 9.15 — 9.30 — трансфер до «Дома-музея В. В. Вересаева», Гоголевская, 82
- 9.40 — 10.40 — экскурсия в «Доме-музее В. В. Вересаева»
- 10.40 — 12.45 — трансфер в с. Тургенево
- 12.50 — 13.25 — обед
- 13.30 — 14.40 — экскурсия в доме, осмотр окрестностей усадьбы и храма
- 14.40 — 15.00 — трансфер на Бежин луг
- 15.00 — 15.30 — театрализованная экскурсия по Бежину лугу
- 15.45 — 17.00 — пешая прогулка до прощёного колодца и обратно
- 17.00 — 17.15 — трансфер к дому
- 17.30 — 19.30 — трансфер в Тулу, Менделеевская, 8.
В уютной усадьбе Смидовичей посетителей ждет прогулка по саду и рассказ о детских воспоминаниях писателя о семье, о старой Туле XIX века, об уникальной усадьбе, вмещавшей первую в городе метеоплощадку, оранжерею и многое другое.
После усадьбы Смидовичей экскурсия переместится в родовую усадьба Тургеневых, где можно будет прогуляться по аллеям парка и посетить экспозицию в здании бумажной фабрики. Здесь посетители познакомятся с уникальной экспозицией картин XIX века по теме «Охотничьи сюжеты», побывают в рабочем кабинете
Далее состоится экскурсия по историко-культурному и природному музею-заповеднику
Не забудьте фотоаппарат и хорошее настроение!
На экскурсию действует предварительная запись. Сделать это можно по по тел.: 52-99-02; 8-920-780-80-95 (Дарья); 8-919-081-67-57 (Людмила).
Также необходимо взять с собой дождевик/зонт или головной убор (в зависимости от погодных условий) и питьевую воду.