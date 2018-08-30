Туляки вновь смогут отправиться в тур по усадьбам Тульской губернии

тур "Малое усадебное кольцо" отправится 8 сентября

Маршрут поездки «От усадьбы Смидовичей до Бежина луга» начнётся с посещения литературного мемориального Дома-музея В. В. Вересаева — единственной сохранившейся тульской городской усадьбы и завершится прогулкой и театрализованным представлением в «Бежином лугу». Автобус отправляется в 9.00 с площади Московского вокзала.

Подробный маршрут поездки:

9.00 — встреча с гидом и посадка в автобус на площади Московского вокзала возле экрана

— встреча с гидом и посадка в автобус на площади Московского вокзала возле экрана 9.15 — 9.30 — трансфер до «Дома-музея В. В. Вересаева», Гоголевская, 82

— трансфер до «Дома-музея В. В. Вересаева», Гоголевская, 82 9.40 — 10.40 — экскурсия в «Доме-музее В. В. Вересаева»

— экскурсия в «Доме-музее В. В. Вересаева» 10.40 — 12.45 — трансфер в с. Тургенево

— трансфер в с. Тургенево 12.50 — 13.25 — обед

— обед 13.30 — 14.40 — экскурсия в доме, осмотр окрестностей усадьбы и храма

— экскурсия в доме, осмотр окрестностей усадьбы и храма 14.40 — 15.00 — трансфер на Бежин луг

— трансфер на Бежин луг 15.00 — 15.30 — театрализованная экскурсия по Бежину лугу

— театрализованная экскурсия по Бежину лугу 15.45 — 17.00 — пешая прогулка до прощёного колодца и обратно

— пешая прогулка до прощёного колодца и обратно 17.00 — 17.15 — трансфер к дому

— трансфер к дому 17.30 — 19.30 — трансфер в Тулу, Менделеевская, 8.

В уютной усадьбе Смидовичей посетителей ждет прогулка по саду и рассказ о детских воспоминаниях писателя о семье, о старой Туле XIX века, об уникальной усадьбе, вмещавшей первую в городе метеоплощадку, оранжерею и многое другое.

После усадьбы Смидовичей экскурсия переместится в родовую усадьба Тургеневых, где можно будет прогуляться по аллеям парка и посетить экспозицию в здании бумажной фабрики. Здесь посетители познакомятся с уникальной экспозицией картин XIX века по теме «Охотничьи сюжеты», побывают в рабочем кабинете И. С. Тургенева .

Далее состоится экскурсия по историко-культурному и природному музею-заповеднику И. С. Тургенева «Бежин луг», поездка на сам Бежин луг, а также пешие прогулки к прощёному колодцу и речке Снежедь в окружении настоящих природных красот.

Не забудьте фотоаппарат и хорошее настроение!

На экскурсию действует предварительная запись. Сделать это можно по по тел.: 52-99-02; 8-920-780-80-95 (Дарья); 8-919-081-67-57 (Людмила).

Также необходимо взять с собой дождевик/зонт или головной убор (в зависимости от погодных условий) и питьевую воду.