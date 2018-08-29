Тульский уполномоченный по правам человека посетила колонию-поселение №8

Тульский омбудсмен ознакомилась с условиями отбывания наказаний в учреждении и провела для осужденных «Час правового информирования».

Совместно с Уполномоченным по правам человека в Тульской области в мероприятии приняли участие начальник УФСИН Юрий Краснов, Тульский прокурор по надзору за соблюдением законов в ИУ Дмитрий Артасов, представители общественной наблюдательной комиссии Тульской области, а также специалисты миграционной службы, органов социального обеспечения и Центра занятости населения Киреевского района.

Знакомство с учреждением начали с обхода территории. В сопровождении начальника колонии-поселения Федора Дорошина гости осмотрели общежития для осужденных, медицинский блок, а также камеры ШИЗО, где пообщались с находящимися там лицами.

Завершив ознакомительный обход, участники мероприятия прошли в помещение клуба, в котором собрались осужденные, приглашенные на «Час правового информирования».

О состоянии рынка труда и возможностях поиска работы осужденным рассказала специалист «Центра занятости населения» города Киреевска Нина Галканова. Обращаясь к присутствующим, Нина Михайловна отметила, что становясь на учет в «Центр занятости населения» граждане получают не только содействие в трудоустройстве, но и могут воспользоваться услугами по переобучению и освоить новую профессию. За соискателями закрепляется кураторство, таким образом, специалисты Центра занятости отслеживают весь процесс трудоустройства и гарантированно доводят подопечных до работодателя.

В ходе рабочей встречи с информацией по вопросам реализации и защиты прав в сфере социального обеспечения выступила Валентина Домбровская. Она рассказала присутствующими о порядке начисления социальных пособий льготным категориям граждан и необходимом перечне документов для оформления соответствующих выплат.

Продолжила «Час информирования» начальник отдела миграции УМВД России по Киреевскому району Евгения Меркотаненко. Она рассказала о порядке и сроках оформления документов и обратила внимание на необходимость своевременно производить замену утраченных документов.

Одной из актуальных для присутствующих в зале тем стало разъяснение положений Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации». В соответствии, с которым срок приговора некоторых категорий осужденных, по определению законодателей подпадающих под действие Федерального закона, должен быть пересчитан.

По материалам пресс-служба УФСИН России по Тульской области.