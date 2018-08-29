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Тульские полицейские ППС посетили детский социально-реабилитационный центр

Тульские полицейские ППС посетили детский социально-реабилитационный центр

2 сентября полицейские отметят День создания патрульно-постовой службы в системе МВД России.

В канун своего праздника стражи порядка посетили региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы рассказали детям о работе в полиции и что нужно делать, чтобы обезопасить себя. После вручили юным воспитанникам памятки с информацией о мерах безопасности.

Дети с удовольствием беседовали с сотрудниками полиции, принимали участие в конкурсах и играх, узнавая в процессе различные факты о профессии полицейского.

Но особым интересом у воспитанников центра, конечно же, пользовались показательные выступления кинолога со служебной собакой.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:35 +2
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