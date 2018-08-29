Тульские коллекторы в суде доказали бездействие приставов

Приставы, имея сведения о месте работы и зарплате должника, не списывали с него долги. Это и стало причиной обращения в суд.

Зареченский районный суд Тулы рассмотрел иск о признании незаконным бездействия начальника отдела судебных приставов Зареченского УФССП России по Тульской области и всего регионального. Иск подавало одно из коллекторских бюро.

В 2017 году было возбуждено исполнительное производство на основании судебного приказа о взыскании в пользу коллекторов задолженности по кредитному договору и расходов на госпошлину. Ссылаясь на Федеральные законы «Об исполнительном производстве и «О судебных приставах» Бюро полагало, что с момента возбуждения исполнительного производства приставы бездействовали и не удерживали из зарплаты должника деньги в счет погашения долга.

При этом в материалах исполнительного производства имеются сведения о месте работы должника и получении им дохода.

По мнению истца, начальник отдела-старший судебный пристав не контролировал работу подчиненных.

Представители ответчика исковые требования не признали и назвали доводы коллекторов несостоятельными, поскольку в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие и контролирующие органы. Ссылаясь на нормы Федерального закона «О судебных приставах» пояснили, что конкретные процессуальные действия и меры принимает судебный пристав-исполнитель. Начальник отдела не может вести исполнительное производство в силу того, что на него такие обязанности не возложены.

Однако суд пришел к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению о признании незаконным бездействия должностного лица. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.