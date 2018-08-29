Алексей Дюмин назвал решение Президента по пенсионной реформе максимально взвешенным
Глава Тульской области согласился с предложениями Владимира Путина.
Напомним, в среду, 29 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к жителям России об изменениях в пенсионном законодательстве страны.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал меры, предложенные главой государства::
Вопрос сложный. Но изменения необходимы – это понимают все. На сегодня Президент принял максимально взвешенное из возможных решений. Это ответственный шаг, направленный в итоге на будущее устойчивое развитие страны.
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