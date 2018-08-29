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Алексей Дюмин назвал решение Президента по пенсионной реформе максимально взвешенным

Алексей Дюмин назвал решение Президента по пенсионной реформе максимально взвешенным

Глава Тульской области согласился с предложениями Владимира Путина.

Напомним, в среду, 29  августа, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к жителям России  об изменениях в пенсионном законодательстве страны. 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал меры, предложенные главой государства::

Вопрос сложный. Но изменения необходимы –  это понимают все. На сегодня Президент принял максимально взвешенное из возможных решений. Это ответственный шаг, направленный в итоге на будущее устойчивое развитие страны.  

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:48 −24
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