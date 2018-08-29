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Тульские полицейские выявили 149 миграционных нарушений

Тульские полицейские выявили 149 миграционных нарушений

По всем эпизодам были составлены административные протоколы.

В Тульской области полицейские продолжают работу по выявлению нарушений миграционного законодательства. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, за неделю правоохранители зафиксировали 149 правонарушений в этой сфере.

Составлено 69 протоколов за нарушение иностранцами правил въезда или пребывания в России, ещё 12 – за нарушение правил пребывания принимающей стороной.

Кроме того, зафиксировано 45 случаев незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в стране. Ещё 23 нарушения касаются незаконного привлечения иностранцев к труду.

Мероприятия по выявлению и предотвращению правонарушений в сфере миграции проводятся полицейскими на постоянной основе.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 +1
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