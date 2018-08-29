Тульские полицейские выявили 149 миграционных нарушений
По всем эпизодам были составлены административные протоколы.
В Тульской области полицейские продолжают работу по выявлению нарушений миграционного законодательства. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, за неделю правоохранители зафиксировали 149 правонарушений в этой сфере.
Составлено 69 протоколов за нарушение иностранцами правил въезда или пребывания в России, ещё 12 – за нарушение правил пребывания принимающей стороной.
Кроме того, зафиксировано 45 случаев незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в стране. Ещё 23 нарушения касаются незаконного привлечения иностранцев к труду.
Мероприятия по выявлению и предотвращению правонарушений в сфере миграции проводятся полицейскими на постоянной основе.