В Новомосковске на улице Мира насмерть сбили 13-летнюю девочку

Фото: паблик "Тула. Жесть"

Сегодня, около 14.00, на пересечении улиц Мира и Дружбы в Новомосковске произошло ДТП с участием 13-летней девочки-пешехода.

По предварительным данным, школьница переходила проезжую часть в неположенном месте и угодила под колёса Toyota Avensis. В отделении пропаганды БДД областного УГИБДД подтвердили факт происшествия и сообщили, что от полученных травм девочка скончалась на месте.