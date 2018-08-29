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В Новомосковске на улице Мира насмерть сбили 13-летнюю девочку
Фото: паблик "Тула. Жесть"

В Новомосковске на улице Мира насмерть сбили 13-летнюю девочку

По предварительной информации, школьница переходила проезжую часть в неположенном месте.

Сегодня, около 14.00, на пересечении улиц Мира и Дружбы в Новомосковске произошло ДТП с участием 13-летней девочки-пешехода.

По предварительным данным, школьница переходила проезжую часть в неположенном месте и угодила под колёса Toyota Avensis. В отделении пропаганды БДД областного УГИБДД подтвердили факт происшествия и сообщили, что от полученных травм девочка скончалась на месте.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:03 0
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Место
Тульская областьНовомосковск

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