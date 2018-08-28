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В Туле Роспотребнадзор закрыл два пивбара

В Туле Роспотребнадзор закрыл два пивбара

Проверку провели по обращению заявителя.

Судом по материалам Управления Роспотребнадзора приостановлена деятельность организаций общественного питания ИП Кириллова.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, по обращению заявителя было проведено административное расследование в отношении пивбаров по адресам: проспект Ленина, 131 и ул. Кауля, 11, корп. 1.

В ходе расследования на объектах выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Протоколы о временном запрете деятельности направлены Управлением в Центральный районный суд Тулы.

Постановлением суда деятельность пивбара на ул. Кауля приостановлена на 30 суток, на пр. Ленина — на 20 суток.

 

сегодня, в 13:30 +2
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Тула

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