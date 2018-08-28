В Туле Роспотребнадзор закрыл два пивбара

Судом по материалам Управления Роспотребнадзора приостановлена деятельность организаций общественного питания ИП Кириллова .

Как сообщили в Роспотребнадзоре, по обращению заявителя было проведено административное расследование в отношении пивбаров по адресам: проспект Ленина, 131 и ул. Кауля, 11, корп. 1.