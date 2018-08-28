В Туле Роспотребнадзор закрыл два пивбара
Проверку провели по обращению заявителя.
Судом по материалам Управления Роспотребнадзора приостановлена деятельность организаций общественного
Как сообщили в Роспотребнадзоре, по обращению заявителя было проведено административное расследование
В ходе расследования на объектах выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Протоколы о временном запрете деятельности направлены Управлением в Центральный районный суд Тулы.
Постановлением суда деятельность пивбара на ул. Кауля приостановлена на 30 суток, на пр. Ленина — на 20 суток.
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