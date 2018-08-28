Арт-квартал «Искра» поздравил Алексея Дюмина роликом «Спасибо за Тулу»
Напомним, губернатору Тульской области сегодня исполнилось 46 лет.
Резиденты нового городского пространства «Искра» сняли для губернатора видеоролик.
«Вы в курсе, что сегодня день рождения у человека, который многое сделал для развития Тулы? Так вот, поздравляем нашего губернатора — Дюмина Алексея Геннадьевича. Присоединяемся ко всем пожеланиям и благодарим за работу», — пишет «Искра» в своем официальном паблике в ВК.
Как вам?
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