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Тулу посетила делегация автомобильной компании GAC Motor
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тулу посетила делегация автомобильной компании GAC Motor

Представителям компании представили инвестиционный потенциал региона.

27 августа в зале приемов правительства Тульской области состоялась встреча с делегацией компании GAC Motor. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев рассказал гостям о том, что регион активно сотрудничает с представителями китайского бизнеса. Крупнейшим инвестором индустриального парка «Узловая» является автомобильная компания Great Wall Motor. Ведётся рабочее взаимодействие с China Poly Group Corporation по строительству завода по переработке рапса и сои. Наш химический гигант «Еврохим» прорабатывает совместный проект с компанией China National Chemical Corporation по созданию в Тульской области нового производства.

Вице-президент GAC Motor Ли Шао рассказал, что компания специализируется на автомобилестроении. Основу продукции холдинга составляют легковые, универсальные, гибридные, двухтопливные легковые автомобили, машины повышенной проходимости (внедорожники) и полностью электрические. У предприятия также есть собственные автомобильные разработки. В корпорации работают 90 тысяч человек. В концерн GAC Group входят предприятия по производству автомобилей, автокомпонентов, научно-исследовательские центры, инвестиционные компании.

Ли Шао выразил намерение ознакомиться с условиями развития бизнеса в тульском регионе и пригласил представителей правительства Тульской области посетить предприятия корпорации.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:49 +1
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