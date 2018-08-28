В Щекино ликвидировали «стабильную» лужу

Фото Алексея Пирязева.

Около 20 лет жители города после каждого ливня были вынуждены буквально проплывать по ул. Молодежной.

Каждый раз после ливней или таяния снега у дома № 3 на ул. Молодежной в Щекино появлялась лужа, протяженностью около 70 метров. Из-за нее машины были вынуждены буквально проплывать по дороге. С этой проблемой жители пытались справиться более 30 лет, в результате лужа стала местной достопримечательностью, получив сразу два звания: «озера» и «моря», а сама улица из Молодежной превратилась в «Безнадежную».

Зимой этого года жители Щекино пожаловались на лужу губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Глава региона поручил разобраться с проблемой. Работы по строительству ливневой канализации от ул. Молодежной до ул. Лукашина выполнены за счет средств Фонда развития «Перспектива». Подрядная организация приступила к строительству ливневки 31 мая, тогда был установлен ориентировочный срок окончания работ — 1 октября. Но все работы удалось завершить досрочно.

Елена Кустова, член общественного совета Щекинского района:

Елена Кустова - На этом участке дороги ливневой канализации не было никогда, и если честно, то мы уже отчаялись решить проблему нашей несчастной лужи. Во время визита в наш город Алексея Геннадьевича Дюмина в январе этого года мы попросили его помочь. И вот уже к концу лета здесь появилась ливневка, отремонтирована дорога. Мы очень благодарны за помощь и уверены, что с нашим губернатором даже невозможное становится возможным.

Алексей Рыжков, заместитель главы администрации Щекинского района:

Алексей Рыжков - По поручению губернатора Тульской области весной мы подготовили необходимую проектно-сметную документацию на строительство ливневой канализации. Все работы подрядная организация выполнила в течение двух месяцев. И это учитывая, что приходилось вносить в проект некоторые изменения: под асфальтом проложены коммуникации. На одном из участков нам даже пришлось перекладывать часть водопровода. Протяженность новой ливневой канализации с отводами составляет 900 м, через каждые 25 м установлены ливнеприемные лотки, которые собирают воду с проезжей части. Диаметр водопровода — от 300 мм до 500 мм. Первые испытания сильными дождями новая ливневка выдержала на отлично. Она входит в уже существующий стоковый колодец на ул. Лукашина. Данная канализация обслуживает три улицы: Спортивную, Молодежную и Лукашина.

Также ул. Молодежная вошла в программу «Безопасные и качественные дороги». На проезжей части в два слоя уложен новый асфальт, по обеим сторонам отремонтированы тротуары.

Местные власти продолжают работы по благоустройству. Во время строительства ливневки пришлось удалить старые деревья, которые росли вдоль дороги. На их месте весной следующего года появятся кустарники, а уже в ближайшее время будет засеян газон.