«Стабильную лужу» в Щекино власти обещают ликвидировать, когда наступят благоприятные погодные условия

Источник фото: schekino.net

По дороге мимо дома № 3 по улице Молодежная машины не проезжают, а буквально проплывают.

Гигантская лужа на улице Молодежная в Щекино исчезнет, когда «наступят благоприятные погодные условия», обещают местные власти через Твиттер.

Лужа у дома № 3 на Молодежной появляется каждый раз после сильных дождей или таяния снега. В результате машины не проезжают, а буквально проплывают по дороге.

«В городе Щекино стабильность: стабильная лужа, стабильно не идеальные дороги, и так далее.

Стабильность — способность системы функционировать, не изменяя собственную структуру, и находиться в равновесии. Это определение должно быть неизменным во времени», — уверены жители Щекино.

По поводу ликвидации лужи жители обращаются в администрацию на протяжении нескольких лет.

«При наступлении благоприятных погодных условий будет произведён текущий ремонт», — сообщили в ответ на запрос «ТА» в «Твиттере».