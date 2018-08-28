Сними наушники: В центре Тулы на тротуары нанесут надписи
«Послания» для туляков нанесут на пешеходных переходах вблизи учебных учреждений.
Администрация Тулы и ГИБДД по городу Туле решили привлечь внимание пешеходов необычными для нашего города надписями на подходах к пешеходным «зебрам».
Вот список адресов, где планируется нанести информационные надписи:
- ул. Дм. Ульянова/ул. Революции;
- ул. Вересаева/ул. Бр. Жабровых;
- ул. Революции/ул. Фрунзе;
- ул. Революции/ул. Халтурина;
- ул. Революции/ул. Лейтейзена;
- ул. Революции/ул. Ленина;
- ул. Сойфера/ул. Ленина.
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