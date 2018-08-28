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Сними наушники: В центре Тулы на тротуары нанесут надписи

Сними наушники: В центре Тулы на тротуары нанесут надписи

«Послания» для туляков нанесут на пешеходных переходах вблизи учебных учреждений.

Администрация Тулы и ГИБДД по городу Туле решили привлечь внимание пешеходов необычными для нашего города надписями на подходах к пешеходным «зебрам».

Вот список адресов, где планируется нанести информационные надписи:

  • ул. Дм. Ульянова/ул. Революции;
  • ул. Вересаева/ул. Бр. Жабровых;
  • ул. Революции/ул. Фрунзе;
  • ул. Революции/ул. Халтурина;
  • ул. Революции/ул. Лейтейзена;
  • ул. Революции/ул. Ленина;
  • ул. Сойфера/ул. Ленина.
сегодня, в 15:05 +4
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