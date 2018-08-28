Сними наушники: В центре Тулы на тротуары нанесут надписи

«Послания» для туляков нанесут на пешеходных переходах вблизи учебных учреждений.

Администрация Тулы и ГИБДД по городу Туле решили привлечь внимание пешеходов необычными для нашего города надписями на подходах к пешеходным «зебрам».

Вот список адресов, где планируется нанести информационные надписи: