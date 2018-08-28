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Статистика и правда: Сколько зарабатывают тульские врачи и учителя
Фото Myslo.

Статистика и правда: Сколько зарабатывают тульские врачи и учителя

Федеральная служба госстатистики опубликовала данные о средних заработках сотрудников бюджетных учреждений социальной сферы в российских регионах.

Отчет за первое полугодие 2018 года размещен на официальном сайте госстатистики. Данные в нем разбиты по регионам и формам собственности учреждений (федеральная, муниципальная, субъектов РФ). Безоговорочными лидерами по суммам зарплаты, конечно же, стали Москва и Подмосковье. Здесь зарплата больше, чем в регионах, иногда в два раза.

Между тем, согласно отчету госстатистики, многие тульские бюджетники живут лучше, чем их коллеги из других регионов Центрального федерального округа: по многим позициям цифры зарплаты в Тульской области выше. Но есть и те, кто уверенно нас обгоняет.

Рассмотрим детально.

врачи

Средняя зарплата дипломированного врача в нашем регионе 59 933,6 рубля (речь идет о врачах и работниках медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг).

Тут нас обогнала Калужская область — средняя з/п врача здесь 65 124,7 руб.

В Иваново — 45 419,7 руб.

Москва — безусловный лидер: 137 504,2 руб. Московская область — 88 725,2 руб.

Сейчас кто-то, конечно же, возмутится: «Нет такой зарплаты в Туле!» И правильно сделает: в Туле оперирующий хирург вместе с дежурствами зарабатывает около 28 тысяч.

Откуда тогда берется эта неплохая цифра в 59 933,6 рубля? На самом деле, при подсчете средней зарплаты, например врачей, считают доходы и главврачей, которые в разы выше, чем у рядового медперсонала.

Для справки. По данным за 2017 год, главврач медучреждения в Туле зарабатывает от 68 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц, в районах — от 40 до 140 тысяч рублей.

Вот такая «средняя температура по больнице».

В прошлом году Академия труда и социальных отношений провела исследование, которое констатировало: средняя зарплата медиков «растет» только на бумаге. «РГ» цитировала одного из авторов исследования, проректора Академии труда и соцотношений Александра Сафонова:

– Этот «успех» был достигнут за счет изменения методологии подсчета. При подсчете зарплаты врачей стали считать доходы не только ключевого персонала, но и людей, занимающих руководящие должности, таким образом, средняя цифра стала выше.

 

средний медперсонал

Госстатистика рапортует, что средний медицинский (фармацевтический) персонал в Тульской области зарабатывает 30 070,9 рубля.

Калужская область — 34 104,1 рубля, Иваново — 23 216,7 рубля.

Москва — 74 127,9 рубля, Московская область — 49 955,5 рубля.

 

младший медперсонал (нянечки, санитарки)

Средняя зарплата младшего медицинского персонала в Тульской области — 29 557 рублей.

В Калуге чуть выше — 30 517,7 руб. Ниже всех по ЦФО в таблице снова расположилось Иваново — 22 101,9 руб.

Москва, как всегда, впереди планеты всей — 66 543,3 руб. (больше, чем врачи в Туле), а Московская область — 43 635,1 руб.

 

соцработники

Социальные работники в Тульской области живут чуть хуже младшего медперсонала. Средняя зарплата за полгода у них 28 880,8 руб.

Для сравнения: самый большой по ЦФО доход у этой категории показали ярославцы — 29 124,5 руб. Ну и вне конкуренции москвичи (71 118,1 руб.) и жители Подмосковья (45 440,2 руб.).

 

педагоги дошкольного образования

Воспитатели детсадов в Тульской области в среднем зарабатывают 28 255,4 руб.

Опережает Тулу по доходам Калужская область: у них 29 725,2 руб. Хуже всех в ЦФО дела обстоят у воспитателей-костромичей — 20 497,3 руб.

Сколько зарабатывают педагоги дошкольных учреждений в столице нашей Родины, госстатистика умалчивает со сноской: «данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах РФ, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ „Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации“ (ст. 4, ст. 9)».

А вот в Московской области воспитатели получают в среднем 55 477,9 руб.

 

педагоги учреждений общего образования

Здесь средняя цифра по Тульской области 35 103,7 руб. В Калужской области доход учителей значительно выше — 37 709,2 руб. Ниже всех по ЦФО зарплата ивановских учителей — 27 202 руб.

Москва — 83 678,8 руб., Московская область — 61 345,6 руб.

 

преподаватели вузов

Средняя заработная плата преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования государственной и муниципальной форм собственности в Тульской области — 64 135,6 руб.

В Калуге, как всегда, на пару с лишним тысяч больше — 66 825,4 руб.

Ивановская область снова «провисла» — 45 418,5 руб.

Ну и Москва снова дает повод для зависти — 150 665,5 руб., Московская область — 109 235,2 руб.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:16 +6
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