Дело о сносе дома на 10 семей в центре Тулы: Жильцы ждут справедливого суда или обещанной «мировой»

Фото из архива Myslo.

С чего всё началось

Дом №43/6 по улице Станиславского/Леваневского был построен в 2014 году. Изначально он возводился как индивидуальный жилой дом на трех хозяев, но в процессе строительства застройщики поняли, что денег им не хватает, и решили поделить дом на жилые помещения и продать их. На тот момент закон этого не запрещал.

В итоге количество собственников дома увеличилось с трех до четырнадцати (всего 10 квартир). Все они в установленном порядке зарегистрировали свои права собственности и прописались в квартирах, многие сделали ремонт и начали обживаться.

В апреле 2017 года администрация Тулы подала иск в суд на собственников, требуя снести дом, так как он имеет признаки многоквартирного, но построен на землях ИЖС. Информацию об этом городским властям направила Инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору после жалобы соседей. О готовящемся судебном заседании о сносе дома жители узнали случайно, в ноябре 2017-го.

По итогам рассмотрения дела Центральный районный суд 23 января 2018 года вынес решение снести дом. В обоснование решения суд отмечал: многоквартирный дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, нет нужного количества парковочных мест, дворовой территории, как у стандартного МКД и прочее. Почему так случилось и что предлагали власти Жители оказались в правовой яме. Еще несколько лет назад закон не запрещал делить здания, построенные на землях ИЖС на отдельные помещения и продавать. С 1 июля 2017 года такие действия считаются незаконными. Также ранее действовали нормы, разрешающие без выезда на место ставить на кадастровый учет дом и землю на основании представленных документов. На данный момент нормы действуют другие, и без выезда представителей кадастровой палаты регистрация не пройдет. Жители дома подали апелляционную жалобу на вынесенное решение районного суда. Обращались в Общественную палату Тульской области за помощью в организации диалога между чиновниками, проверяющими ведомствами и жильцами.

Евгений Авилов, глава администрации города Тулы, по итогам встречи в Общественной палате комментировал:

Евгений Авилов – Люди оказались на стыке старого и нового законодательства: с октября 2016 года мы в обязательном порядке выдаем разрешение на строительство индивидуальных домов. Мы в ближайшее время можем столкнуться с проблемой: дом уже построен, а разрешения на строительство не получено, потому что строиться он начал еще до вступления в силу новых требований. А без разрешения на строительство ввести в эксплуатацию тоже не получится. И тут единственный путь у людей — отстаивать свои права через суд. В случае же с домом на ул. Леваневского предлагаю подумать над мировым соглашением. В нем должны быть прописаны все нарушения, которые нужно устранить, и сроки на выполнение работ.

Представитель прокуратуры добавила, что как только решение о сносе дома на Леваневского вступит в силу, у ведомства появятся основания проверить остальные многоквартирные дома, строившиеся изначально как частные.

Участники встречи согласились, что мировое соглашение — единственный путь, который позволит узаконить дома. Однако на момент публикации новости мирового соглашения с жителями не заключили.

Что происходит с домом сейчас?

Об этом Myslo рассказала Дина Королева, жительница многострадального дома.

– По итогу апрельской встречи в Общественной палате, мы провели независимую экспертизу проекта постройки. Получили техническое заключение от «Стройэкспертизы». Специалисты обследовали строительные конструкции дома, прилегающую территорию, проверили строение на предмет пригодности его к дальнейшей эксплуатации.

Экспертизы установили, что положение жилого дома на земельном участке соответствует проектному положению, проектной документации 2015 года, выполненному ООО «Стройплан».

Объемно-планировочное решение жилой части дома, по набору необходимых помещений, по площадям квартир, по габаритам помещений, по расположению санитарных узлов (друг под другом), по высоте помещений, по наличию окон, инсоляции, соответствуют требованиям СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».

На момент ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию, дом соответствовал действовавшим нормативам.

Эксперты выяснили, что существующее здание соответствует установленным нормативным требованиям за исключением следующих:

нет доступа для маломобильных групп населения, при входах отсутствуют наружные вызывные устройства для связи доступные для маломобильных групп населения (а во всех многоквартирниках Тулы они есть?!);

выход их технического подполья выполнен в лестничную клетку жилой части, а должен быть на улицу (требуется его переустройство);

при входе в лестничную клетку отсутствует необходимый тамбур (требуется переустройство);

нет световых оповещателей «Выход» над эвакуационными выходами с этажей (требуется установка).

Как рассказала Дина Королева, эксперты предложили также компенсационные решения по организации зон отдыха, стоянки.

Заключение экспертизы показало, что использование жилого дома не нарушает архитектурных и экологических норм и правил, не создает угрозу жизни и здоровью окружающих, не нарушает права проживающих и других граждан. Дом соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм (за исключением отсутствующих световых оповещателей «Выход»).

– Все недочеты можно устранить силами собственников, — говорит Дина. – Кроме того, 3 августа 2018 года были приняты поправки в статью 222 Гражданского кодекса РФ (№ 339-ФЗ от 03.08.2018). В соответствии с ними, решение о сносе самовольной постройки не может быть принято в отношении объектов ИЖС на землях, предназначенных для ИЖС, или жилых домов на дачных и садовых земельных участках, если:

права на эти объекты, жилые дома, жилые строения зарегистрированы до 1 сентября 2018 года;

параметры этих объектов, жилых домов, жилых строений соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, и (или) предельным параметрам таких объектов, жилых домов, жилых строений, установленным федеральным законом;

эти объекты, жилые дома, жилые строения расположены на земельных участках, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании собственникам этих объектов, жилых домов, жилых строений.

– Нельзя сносить дома просто по формальному признаку, нужно давать возможность жителям приводить дома в соответствие, и администрация города пошла навстречу — назначение земельного участка будет изменено после проведения всех установленных законом процедур, — продолжает Дина Королева. — На данный момент все выявленные несоответствия устранены, проводится повторная экспертиза уже устраненных несоответствий.

На днях в областном суде судьба жителей «спорного дома» должна решиться. Собственники надеются на справедливое решение и, возможно, мировое соглашение, которое им предлагали.