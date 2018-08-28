Жителей Большой Тулы приглашают на бесплатное медицинское обследование

В четверг, 30 августа, на базе Тульского спасательного центра МЧС России состоится День здоровья для спасателей и их семей. Профилактическое мероприятие будет проходить с 10.00 до 14.00 в поселке Южный Привокзального округа.

Профилактический и диспансерный осмотр смогут пройти члены семей военнослужащих, гражданские сотрудники воинских частей и местные жители. В воинской части будут работать представители различных учреждений здравоохранения Тульской области, участники акции смогут пройти обследование и получить консультации специалистов.

Для женщин будет работать смотровой кабинет и маммография. Все желающие смогут пройти обследование в выездном Центре здоровья (кардиовизор, пульсоксиметрия, смокелайзер), сдать экспресс-анализы на уровень глюкозы и холестерины в крови, сделать ЭКГ и флюорографию, пройти осмотр у врача-стоматолога, получить консультации врача-терапевта и других специалистов.

Для самых юных туляков с 12.00 будет организовано анимационно-развлекательное шоу.