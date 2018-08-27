В Туле пройдет благотворительная акция «Рюкзачок радостей»
Цель акции — оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и детям из малообеспеченных семей. Присоединяйтесь!
О проведении ежегодной городской благотворительной акции «Рюкзачок радостей» объявил Тульский волонтёрский центр. Акция приурочена к началу учебного года и направлена на помощь в сборе всех необходимых школьных вещей для тех семей, кто самостоятельно не в состоянии это сделать.
По завершении акции все собранные вещи будут подарены детям на благотворительной итоговой программе 11 сентября. Акция пройдет по 10 сентября.
Адреса пунктов сбора благотворительной помощи:
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ММЦ «Родина», пр. Ленина, 20, пн.-чт.
9.00—18.00, пт. 9.00—17.00;
- Молодежное пространство «Газон», Тульский кремль, пн.-пт. 14.00−20.00;
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Магазин канцтоваров «Комус», ул. 9 Мая, 1, пн.-пт.
9.00—20.00; сб., вс. 10.00—19.00;
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Магазин канцтоваров «Канцлер», пр. Ленина, 60, пн.-сб.
9.00—20.00; вс. 9.00—19.00;
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Магазин канцелярских товаров «Скрепка молодая», пр. Ленина, 84-а, пн.-пт.
9.00—19.00; сб. 9.00—18.00; вс. 9.00—17.00;
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Магазин канцелярских товаров «Скрепка золотая», ул. Тургеневская, 50-в, пн.-чт.
9.00—19.00; пт. 9.00—17.00; сб. 9.00—18.00.
Также пункт сбора помощи детям будет организован 8 сентября на Дне города на площади Ленина. По возникшим вопросам обращаться к координаторам акции по тел.: 31−12−35 или 31−12−34.