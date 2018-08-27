В Туле пройдет благотворительная акция «Рюкзачок радостей»

Цель акции — оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и детям из малообеспеченных семей. Присоединяйтесь!

О проведении ежегодной городской благотворительной акции «Рюкзачок радостей» объявил Тульский волонтёрский центр. Акция приурочена к началу учебного года и направлена на помощь в сборе всех необходимых школьных вещей для тех семей, кто самостоятельно не в состоянии это сделать.

По завершении акции все собранные вещи будут подарены детям на благотворительной итоговой программе 11 сентября. Акция пройдет по 10 сентября.

Адреса пунктов сбора благотворительной помощи:

ММЦ «Родина», пр. Ленина, 20, пн.-чт. 9.00—18.00 , пт. 9.00—17.00 ;

, ; Молодежное пространство «Газон», Тульский кремль, пн.-пт. 14.00−20.00;

Магазин канцтоваров «Комус», ул. 9 Мая, 1, пн.-пт. 9.00—20.00 ; сб., вс. 10.00—19.00 ;

; сб., ; Магазин канцтоваров «Канцлер», пр. Ленина, 60, пн.-сб. 9.00—20.00 ; вс. 9.00—19.00 ;

; ; Магазин канцелярских товаров «Скрепка молодая», пр. Ленина, 84-а, пн.-пт. 9.00—19.00 ; сб. 9.00—18.00 ; вс. 9.00—17.00 ;

; ; ; Магазин канцелярских товаров «Скрепка золотая», ул. Тургеневская, 50-в, пн.-чт. 9.00—19.00 ; пт. 9.00—17.00 ; сб. 9.00—18.00 .

Также пункт сбора помощи детям будет организован 8 сентября на Дне города на площади Ленина. По возникшим вопросам обращаться к координаторам акции по тел.: 31−12−35 или 31−12−34.