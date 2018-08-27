В Тульской области 53 водителя задержаны за пьяную езду

В ходе проведения профилактических мероприятий и текущей надзорной деятельности сотрудники тульской Госавтоинспекции с 24 по 26 августа выявили 53 водителей, севших за руль в нетрезвом виде.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, 29 задержанных привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, ещё 20 – за отказ от медосвидетельствования. Им грозит штраф на сумму 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет.

Четырем водителям, которых уже задерживали за пьяную езду, придётся раскошелиться на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, либо провести до двух лет за решёткой.