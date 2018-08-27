новости
новости
Регистрация
В Тульской области 53 водителя задержаны за пьяную езду

В Тульской области 53 водителя задержаны за пьяную езду

Четверым из них грозит уголовная ответственность за повторное нарушение.

В ходе проведения профилактических мероприятий и текущей надзорной деятельности сотрудники тульской Госавтоинспекции с 24 по 26 августа выявили 53 водителей, севших за руль в нетрезвом виде.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, 29 задержанных привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, ещё 20 – за отказ от медосвидетельствования. Им грозит штраф на сумму 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет.

Четырем водителям, которых уже задерживали за пьяную езду, придётся раскошелиться на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, либо провести до двух лет за решёткой.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:42 +2
Другие статьи по темам
Событие
рейд Нетрезвый водительпьяная ездапьяные водителиУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле продлены сроки голосования по плану ремонта дорог
В Туле продлены сроки голосования по плану ремонта дорог
В Туле пройдет благотворительная акция «Рюкзачок радостей»
В Туле пройдет благотворительная акция «Рюкзачок радостей»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.