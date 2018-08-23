В Тульской области суд запретил транспортной компании перевозку пассажиров автобусами

Фото УФССП по Тульской области.

Эксплуатация автобуса ЛиАЗ и двух ПАЗиков в Богородицке запрещена на 30 суток. Приставы исполнили решение суда.

На исполнении в отделе судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находится исполнительное производство в отношении транспортной компании об административном приостановлении деятельности путем запрета эксплуатации автобуса ЛИАЗ и двух автобусов ПАЗ сроком на 30 суток.

Ранее в ходе проверки Территориальным отделом автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО установлено, что транспортная компания осуществляет деятельность по перевозке пассажиров с нарушением транспортного законодательства, а именно:

не обеспечено техническое обслуживание и ремонт используемых транспортных средств, что создает угрозу жизни и здоровью пассажиров.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ.

Суд постановил приостановить деятельность транспортной компании путем запрета эксплуатации автобусов сроком на 30 суток. В указанный срок руководство обязано устранить выявленные нарушения.

Судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области решение суда об административном приостановлении деятельности исполнено в полном объеме.