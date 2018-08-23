новости
новости
Регистрация
В Тульской области суд запретил транспортной компании перевозку пассажиров автобусами
Фото УФССП по Тульской области.

В Тульской области суд запретил транспортной компании перевозку пассажиров автобусами

Эксплуатация автобуса ЛиАЗ и двух ПАЗиков в Богородицке запрещена на 30 суток. Приставы исполнили решение суда.

На исполнении в отделе судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находится исполнительное производство в отношении транспортной компании об административном приостановлении деятельности путем запрета эксплуатации автобуса ЛИАЗ и двух автобусов ПАЗ сроком на 30 суток.

Ранее в ходе проверки Территориальным отделом автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО установлено, что транспортная компания осуществляет деятельность по перевозке пассажиров с нарушением транспортного законодательства, а именно:

не обеспечено техническое обслуживание и ремонт используемых транспортных средств, что создает угрозу жизни и здоровью пассажиров.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ.

Суд постановил приостановить деятельность транспортной компании путем запрета эксплуатации автобусов сроком на 30 суток. В указанный срок руководство обязано устранить выявленные нарушения.

Судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области решение суда об административном приостановлении деятельности исполнено в полном объеме.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
запрет перевозки пассажировавтобусытехобслуживание и ремонтприставырешение суда
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Победители «Школодрома-2017» попытают счастья и в этом году
Победители «Школодрома-2017» попытают счастья и в этом году
В Тульской области задержаны пьяные родители, которые везли в машине маленьких детей
В Тульской области задержаны пьяные родители, которые везли в машине маленьких детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.