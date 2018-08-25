Тулячка Диана Климова стала победительницей первенства Европы по велоспорту

25 августа представительница команды «Марафон-Тула» Диана Климова стала победительницей Первенства Европы по велогонкам на треке в Швейцарии. Спортсменка одержала победу в гонке по очкам.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил Диану Климову с успешным выступлением на соревнованиях:

– Во время групповой гонки Вы продемонстрировали выдающееся мастерство и целеустремленность. Уверен, что упорство и сила воли позволят Вам и впредь добиваться высоких результатов. Пусть Ваши достижения послужат вдохновляющим примером для всех спортсменов Тульской области и России! - говорится в поздравительной телеграмме губернатора.

Глава региона пожелал спортсменке здоровья, удачи и новых побед.