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Авария с четырьмя погибшими под Тулой: фото 18+
Фото очевидца

Авария с четырьмя погибшими под Тулой: фото 18+

В результате лобового столкновения погибли пассажиры «Лады», за жизнь водителя борются врачи.

В дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение, что в 20.15  в Щёкинском районе, на 200-м километре трассы «Крым» произошло ДТП с участием зерновоза «КамАЗ», и легковой «Лады Приоры». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в результате лобового столкновения от полученных травм скончались четыре пассажира легковушки, водитель «Лады» находится в крайне тяжёлом состоянии, медики борются за его жизнь.

На участке трассы наблюдается затруднение движения автотранспорта в обоих направлениях.

На месте работают экипажи Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП и принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:04 +1
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