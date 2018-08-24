Авария с четырьмя погибшими под Тулой: фото 18+

Фото очевидца

В результате лобового столкновения погибли пассажиры «Лады», за жизнь водителя борются врачи.

В дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение, что в 20.15 в Щёкинском районе, на 200-м километре трассы «Крым» произошло ДТП с участием зерновоза «КамАЗ», и легковой «Лады Приоры». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в результате лобового столкновения от полученных травм скончались четыре пассажира легковушки, водитель «Лады» находится в крайне тяжёлом состоянии, медики борются за его жизнь.

На участке трассы наблюдается затруднение движения автотранспорта в обоих направлениях.

На месте работают экипажи Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП и принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.