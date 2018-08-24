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Под Тулой при столкновении «Лады Приоры» и «КамАЗа» погибли четыре человека
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Под Тулой при столкновении «Лады Приоры» и «КамАЗа» погибли четыре человека

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, все обстоятельства уточняются.

В 20.05 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 200-м километре трассы «Крым» в Щекинском районе.

Там столкнулись «Лада Приора» и грузовой зерновоз «КамАЗ». По словам очевидцев, четыре пассажира легковушки скончались на месте от полученных травм.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики, все обстоятельства аварии выясняются.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:53 +1
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